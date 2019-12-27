В Вологде начал работу центр для очень пожилых пациентов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-27T11:59:40+03:00

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В Вологодском областном госпитале ветеранов войн заработал региональный гериатрический центр.

Здесь будет оказываться медпомощь пожилым и очень пожилым людям при наличии старческой астении.

Сохранение или восстановление способности пожилых людей к самообслуживанию, физической и функциональной активности - такую задачу ставят перед собой пять специалистов, которые работают тут, пройдя обучение по профилю «гериатрия».

Один врач ведет прием в поликлиническом отделении госпиталя, рассчитанном на 1600 посещений и 800 обращений в год. Еще четыре доктора работают в гериатрическом отделении стационара, расчитанном на 22 койки. Отделение расчитано принять 676 профильных пациентов в год. К 2020 году количество гериатрических коек в медицинских организациях области планируется увеличить до 43, сообщает пресс-служба Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU