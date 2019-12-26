Погиб человек: КамАЗ врезался в иномарку в Соколе

26 Дек. 23:13 2019-12-27T12:23:06+03:00

В лобовой аварии погиб водитель иномарки. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Как сообщает УМВД области, 26 декабря, около 17 часов, на улице Калинина, в Соколе произошло столкновение иномарки с грузовиком.

Легковой автомобиль "Ситроен" врезался в грузовик КамАЗ. В результате лобового столкновения погиб водитель французской легковушки. Трое человек, находившихся в ее салоне, получили травмы. Они госпитализированы в районную больницу.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU