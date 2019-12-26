Погиб человек: КамАЗ врезался в иномарку в Соколе
Погиб водитель, трое человек пострадали
В лобовой аварии погиб водитель иномарки.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Как сообщает УМВД области, 26 декабря, около 17 часов, на улице Калинина, в Соколе произошло столкновение иномарки с грузовиком.
Легковой автомобиль "Ситроен" врезался в грузовик КамАЗ. В результате лобового столкновения погиб водитель французской легковушки. Трое человек, находившихся в ее салоне, получили травмы. Они госпитализированы в районную больницу.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники ГИБДД,
ИСТОЧНИК KP.RU