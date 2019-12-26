2019-12-26T16:09:56+03:00
Общество

Круглосуточных банкоматов "Сбербанка" будет меньше

Их закрывают в целях безопасности
Иван Чухнин
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"Сбербанк" закрывает круглосуточные офисы с банкоматами, расположенные в жилых домах. Это диктуется соображениями безопасности.

Так, в Вологде с января перестанут работать по ночам терминалы в зонах самообслуживания на улице Ленинградской, 136 и на улице Горького, 85.

В Череповце - на проспекте Победы, 109.

В Вытегре - на проспекте Ленина, 78.

В Тотьме - на улице Клочихина, 4.

В Кадуе - на улице Молодежной, 6.

В Верховажье - на улице Петухова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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