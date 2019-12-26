Круглосуточных банкоматов "Сбербанка" будет меньше
Их закрывают в целях безопасности
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"Сбербанк" закрывает круглосуточные офисы с банкоматами, расположенные в жилых домах. Это диктуется соображениями безопасности.
Так, в Вологде с января перестанут работать по ночам терминалы в зонах самообслуживания на улице Ленинградской, 136 и на улице Горького, 85.
В Череповце - на проспекте Победы, 109.
В Вытегре - на проспекте Ленина, 78.
В Тотьме - на улице Клочихина, 4.
В Кадуе - на улице Молодежной, 6.
В Верховажье - на улице Петухова, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU