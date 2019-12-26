В Вологде наградили 100 талантливых учеников

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-26T16:05:02+03:00

Они приехали из 10 районов, а также Вологды и Череповца

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В Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Импульс», что начал работать в Вологде, награждали талантливых школьников.

Это победители и призеры мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней. Премию в размере пяти тысяч, диплом, памятный знак и подарок им вручил первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

«С этого года по решению Губернатора области победители и призеры международных предметных олимпиад, победители заключительного этапа всероссийской олимпиады награждаются серьезными грантами для учеников и учителей в размере от 100 до 150 тысяч рублей», - подчеркнул Антон Кольцов.

Премия «Юные таланты Вологодчины» вручается ежегодно с 2013 года. В этом году на рассмотрение областной комиссии были представлены 225 кандидатур, из которых были отобраны сто человек из 10 муниципальных районов, а также Вологды и Череповца.

Кстати, в 2019 году Вологодчина по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU