2019-12-26T16:05:02+03:00
Общество

В Вологде наградили 100 талантливых учеников

Они приехали из 10 районов, а также Вологды и Череповца
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Импульс», что начал работать в Вологде, награждали талантливых школьников.

Это победители и призеры мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней. Премию в размере пяти тысяч, диплом, памятный знак и подарок им вручил первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

«С этого года по решению Губернатора области победители и призеры международных предметных олимпиад, победители заключительного этапа всероссийской олимпиады награждаются серьезными грантами для учеников и учителей в размере от 100 до 150 тысяч рублей», - подчеркнул Антон Кольцов.

Премия «Юные таланты Вологодчины» вручается ежегодно с 2013 года. В этом году на рассмотрение областной комиссии были представлены 225 кандидатур, из которых были отобраны сто человек из 10 муниципальных районов, а также Вологды и Череповца.

Кстати, в 2019 году Вологодчина по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Круглосуточных банкоматов "Сбербанка" будет меньше
В Вологде наградили 100 талантливых учеников
У детской областной больницы в Вологде появилась елка
Трое молодых людей угнали автомобиль в райцентре и бросили его в Вологде
Суд вынес приговор матери девочки, которая два дня провела в лесу
В Череповце опять горела школа
Депутаты отменили льготный проезд на транспорте
В Вологодской области для малолитражек снизили транспортный налог
В Вологде задержаны два руководителя запрещенной религиозной организации
Вынесен приговор череповчанину, сбившему на иномарке троих человек
Подразделение первой поликлиники начнет работу в Вологде, в Тепличном микрорайоне
Почта России Вологодчины сообщает о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни
В аэропорты Казани на сутки застрял череповецкий самолет с людьми
Мужчина и пять женщин организовали занятия проститутцией в Вологде
Вологжане будут платить за мусор меньше
С начала года в Вологде в ДТП погибло два ребенка
Под Череповцом в гараже найден труп пропавшей женщины