У детской областной больницы в Вологде появилась елка
В больничном комплексе, что на Пошехонском шоссе в Вологде, появилась украшеная цветными огнями лесная красавица. Автором подарка оказался депутат Госдумы Евгений Шулепов.
Свое желание сделать доброе дело он так пояснил на страничке в Фейсбуке:
"Кто больше всех ждёт Нового года? Конечно, детишки! Для них это самый чудесный и радостный праздник. Обидно в такое время заболеть! Поэтому решил маленьким пациентам областной детской больницы подарить новогоднюю ёлочку в качестве волшебного лекарства! Ведь главное в лечении - настрой и настроение!"
Пост он заканчивает пожеланием: "Пусть в Новом году все детки будут здоровы!".
Любопытно, что ель украшена пятиконечной звездой.
ИСТОЧНИК KP.RU