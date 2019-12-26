У детской областной больницы в Вологде появилась елка

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-26T15:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В больничном комплексе, что на Пошехонском шоссе в Вологде, появилась украшеная цветными огнями лесная красавица. Автором подарка оказался депутат Госдумы Евгений Шулепов.

Свое желание сделать доброе дело он так пояснил на страничке в Фейсбуке:

"Кто больше всех ждёт Нового года? Конечно, детишки! Для них это самый чудесный и радостный праздник. Обидно в такое время заболеть! Поэтому решил маленьким пациентам областной детской больницы подарить новогоднюю ёлочку в качестве волшебного лекарства! Ведь главное в лечении - настрой и настроение!"

Пост он заканчивает пожеланием: "Пусть в Новом году все детки будут здоровы!".

Любопытно, что ель украшена пятиконечной звездой.

ИСТОЧНИК KP.RU