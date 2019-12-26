Трое молодых людей угнали автомобиль в райцентре и бросили его в Вологде

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-26T13:08:53+03:00

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Районный суд огласил приговор в отношении молодых людей, угнавших автомобиль в Грязовце. 19-летний молодой человек и два его 18-летних товарща признаны виновными в нарушении закона.

Они совершили угон группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Инцидент произошел 29 августа 2019 года около 23:00.

У дома № 19 по улице Волкова в Грязовце молодые люди, будучи пьяными, проникли в салон автомобиля «ВАЗ 21074» и поехали в г. Вологду. Там они бросили и оставили автомобиль на стоянке у дома по улице Горького.

Суду они показали, что вечером того дня пили пиво. Один из них стал хвалиться, что может угнать любую машину, другой в шутку показал на «ВАЗ-21074».

Как рассказал хозяин, он в тот день заправил полный бак, оставил и машину у дома, все двери закрыл. Ключи от зажигания оставил у рычага переключения передачи, отсоединил аккумулятор. А около 3 часов ночи увидел, что машины нет.

Через несколько дней ему сообщили, что автомобиль найден в Вологде.

Суд назначил наказание от 1 1 года 10 месяцев до 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно, каждому - с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Суд взыскал в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба 20 174 рубля 89 копеек.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU