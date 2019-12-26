Суд вынес приговор матери девочки, которая два дня провела в лесу

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-26T12:49:02+03:00

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Вынесен приговор в отношении многодетной матери. В сентябре ее ребенка волонтеры и полиция искали более двух суток. Местные жители нашли ее в лесу, ребенок выжил.

Органы опеки решили лишить мать родительских прав. В отношении женщины, у которой на воспитании находится еще четверо детей, возбудили уголовное дело за оставление малолетнего ребенка в опасности. Кроме того, женщина уже состояла на учете - как родитель, ненадлежащим образом занимающийся воспитанием своих детей.

Но суд учел жизненные обстоятельства и изменившееся отношение многодетной матери к своим детям.

Так что 25 декабря в тарногском районном суде был оглашен приговор в отношении 29-летней женщины.,

Лидия Пекур вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, и обещала надлежащим образом заботиться о своих детях. Представители социальных служб подтвердили, что в настоящее время ситуация в семье стабилизировалась. Кстати, на страничке в соцсетях у Лидии статус: "Люблю своих маленьких детей".

В результате мировой судья назначил Лидии Пекур штраф в размере 5000 рублей.

Но тут же женщина была освобождена от назначенного наказания в связи с изменением обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU