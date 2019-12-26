2019-12-26T12:28:36+03:00
Происшествия

В Череповце опять горела школа

Возгорание произошло вечером
Иван Чухнин
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Звонок о пожаре в средней общеобразовательной школе №7 поступил вечером, 25 декабря, в 20:06. Сработала сигнализация. В актовом зале возникло задымление.

Как оказалось, в распределительной коробке актового зала, расположенного на 4 этаже, произошло короткое замыкание.

Персонал самостоятельно справился с огнем. Пострадавших нет, эвакуация не понадобилась - учебные занятия закончились.

Причиной короткого замыкания послужило нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования.

Как сообщала "Комсомолка", 20 декабря пожар возник в школе №28 Череповца - там замыкание возникло в светильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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