В Вологодской области для малолитражек снизили транспортный налог

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-25T18:02:15+03:00

Все владельцы малолитражек будут платить значительно меньше. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Вологжане переплачивали не только за мусор. Выше, чем в соседних областях, долгие годы была и ставка транспортного налога.

Поэтому в регионе все-таки решили снизить ее: для машин мощностью до 100 лошадиных сил ее откорректируют. С 1 января 2020 года вместо 25 рублей с лошадинной силы отныне будут платить 15.

В регионе 156 тысяч таких автомобилей, они составляют 54% всего автопарка Вологодской области.

Из-за снижения выпадет из бюджета около 100 миллионов рублей в год. Начальника департамента финансов области Валентина Артамонова оптимистично заверила, что это компенсируется ростом собираемости налога.

Кроме того, для пенсионеров, владеющих автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил, сохранится льготы по уплате налога. Ранее прошла информация о том, что ее отменят. При этом возмущенные пенсионеры недоумевали - отмена льготы нарушила бы их права: при покупке авто они ориентировались и на нее.

Сейчас от уплаты транспортного налога в регионе освобождены порядка 19 тысяч человек. Благодаря льготе каждый из них экономит около 4 тысяч рублей в год, а бюджет не "добирает" еще 75 миллионов.

Всего транспортный налог, собираемый в области, составляет около 1,6 млрд рублей в год.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с нового года будет снижена плата за вывоз мусора. А тех, кто делал расчеты, заподозрили в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU