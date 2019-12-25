В Вологде задержаны два руководителя запрещенной религиозной организации

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-25T16:36:09+03:00

Организация признана экстремистской еще в 2017 году. Фото ТАСС.

Иеговисты активизировались в областном центре с начала 2019 года

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В Вологде задержали двух мужчин. Они принадлежали запрещенной религиозной организации.

Как сообщает областное управление следственного комитета, в Вологде задержан 45-летний мужчина - фактический руководитель, а также 67-летний его брат по вере.

По месту их жительства - в квартирах, машинах и гаражах подозреваемых прошли обыски. Была найдена и изъята литература, финансовые документы, агитационные материалы, печать.

Следователи считают, что вологжане организовывали деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы «Вологда», хотя знали, что эта организация внесена в перечень запрещенных.

С января 2019 года в областном центре иеговисты резко активизировались. Появилась информация о их религиозных выступлениях и богослужениях, они начали распространять литературу экстремистского содержания, а также собирать деньги под видом пожертвований. Почти год за ними велось наблюдение. Сейчас самых активных членов взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU