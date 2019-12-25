В Вологде задержаны два руководителя запрещенной религиозной организации
В Вологде задержали двух мужчин. Они принадлежали запрещенной религиозной организации.
Как сообщает областное управление следственного комитета, в Вологде задержан 45-летний мужчина - фактический руководитель, а также 67-летний его брат по вере.
По месту их жительства - в квартирах, машинах и гаражах подозреваемых прошли обыски. Была найдена и изъята литература, финансовые документы, агитационные материалы, печать.
Следователи считают, что вологжане организовывали деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы «Вологда», хотя знали, что эта организация внесена в перечень запрещенных.
С января 2019 года в областном центре иеговисты резко активизировались. Появилась информация о их религиозных выступлениях и богослужениях, они начали распространять литературу экстремистского содержания, а также собирать деньги под видом пожертвований. Почти год за ними велось наблюдение. Сейчас самых активных членов взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU