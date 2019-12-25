Вынесен приговор череповчанину, сбившему на иномарке троих человек

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-25T15:50:08+03:00

Трагедия произошла в сентябре на "зебре"

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В Череповце вынесен приговор водителю, его автомобиль унес жизни двоих человек и покалечил еще одну. Подробности сообщает пресс-служба судов.

Череповецкий городской суд признал Максима Орлова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ - в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинении вреда еще одному человеку.

Трагедия случилась 2 сентября. Орлов на «KIA Rio» двигался со скоростью 75 км/ч по улице Сталеваров со стороны проспекта Строителей в направлении улицы Парковой.

На красный свет он поехал, не уступив дорогу трем пешеходам, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил их.

Женщина 1971 года рождения и мужчина 1979 года рождения скончались на месте, женщине 1960 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал вину. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.

Также с подсудимого взыскали в пользу потерпевших компенсацию морального вреда от 350 000 до 950 000 рублей, всего – 6 690 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU