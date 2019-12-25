Подразделение первой поликлиники начнет работу в Вологде, в Тепличном микрорайоне
В начале 2020 года в Тепличном микрорайоне Вологды откроется кабинет врача общей практики. В офисе организовано четыре кабинета, где будут вести прием участковые терапевты, процедурный кабинет и регистратура. Медицинское отделение станет частью первой городской поликлиники и сможет принять до 12 тысяч человек.
Начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков проинспектировал отремонтированное помещение.
Кабинет находится на первом этаже жилого дома. Там заменили приборы отопления и освещения, обновили пол и оконные блоки, заменили гипсокартонные перегородки, отремонтировали вход и инженерные системы.
Сроки необходимого для жителей микрорайона кабинета переносили.
«В процессе ремонта помещения подрядчик столкнулся с проблемами: пришлось переделывать потолок, что удлинило сроки окончания работ. Сейчас проводится процесс лицензирования. И в конце января — начале февраля офис начнет работу», — сообщил Сергей Бутаков.
ИСТОЧНИК KP.RU