Подразделение первой поликлиники начнет работу в Вологде, в Тепличном микрорайоне

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-25T15:24:17+03:00

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В начале 2020 года в Тепличном микрорайоне Вологды откроется кабинет врача общей практики. В офисе организовано четыре кабинета, где будут вести прием участковые терапевты, процедурный кабинет и регистратура. Медицинское отделение станет частью первой городской поликлиники и сможет принять до 12 тысяч человек.

Начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков проинспектировал отремонтированное помещение.

Кабинет находится на первом этаже жилого дома. Там заменили приборы отопления и освещения, обновили пол и оконные блоки, заменили гипсокартонные перегородки, отремонтировали вход и инженерные системы.

Сроки необходимого для жителей микрорайона кабинета переносили.

«В процессе ремонта помещения подрядчик столкнулся с проблемами: пришлось переделывать потолок, что удлинило сроки окончания работ. Сейчас проводится процесс лицензирования. И в конце января — начале февраля офис начнет работу», — сообщил Сергей Бутаков.

ИСТОЧНИК KP.RU