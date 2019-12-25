2019-12-25T14:09:08+03:00
Общество

В аэропорты Казани на сутки застрял череповецкий самолет с людьми

Причина - нелетная погода на Вологодчине
Иван Чухнин
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Пассажиры рейса из Казани в Череповец 15 часов не могут вылететь: диспетчеры не дают "добро" из-за плохой погоды на Вологодчине. Об этом сообщил "Интерфакс". Вылет судна авиакомпании "ЮВТ АЭРО" был назначен на 24 декабря в 19:20. Но люди до сих пор находятся в столице Татарии.

Ночевать в Казани пришлось 28 пассажирам, из них один ребенок. Семеро решили отказаться от перелета - они сдали авиабилеты.

"21 пассажир размещен в гостинице, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Задержка вылета, по всей видимости, составиит не менее суток - если погода улучшится, самолет вылетит 25 декабря в 19:20.

Как сообщает Черинфо.ру, из-за погоды на 10 часов был задержан рейс в Череповец и из Санкт-Петербурга. В Вологодской области - теплая, влажная погода, сильный туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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