Мужчина и пять женщин организовали занятия проститутцией в Вологде

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-25T13:44:26+03:00

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Пяти человек в Вологде обвинили в организации занятий проституцией. Здесь завершено расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» в отношении мужчины и пяти женщин. Притон с красным фонарем был организован на улице Беляева - под видом массажного салона там оказывались интимные услуги. Чтобы не привлекать излишнее внимание горожан, на здании не было никаких вывесок, но при этом по периметру были расположены видеокамеры.

Полицейские установили, что посетителям под видом оказания процедур массажа предлагались услуги сексуального характера. В результате сыщики задержали трех девушек в возрасте от 25 до 34 лет.

Было установлено, что мужчина 1986 г.р. и пять женщин в возрасте от 20 до 26 лет, нарушали положение Европейской конвенции ООН «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами», а также нормы, установленные семейным и гражданским законодательством РФ. Они организовали занятия проституцией за деньги по установленным тарифам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, согобщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU