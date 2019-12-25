Вологжане будут платить за мусор меньше

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-25T12:32:02+03:00

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В Вологодской области откорректируют плату жителей за мусор. Утверждены предельные единые тарифы на услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 2020 год, которые влияют на размер платы.Как сообщает правительство области, при рассчете новых предельных тарифов по ряду позиций, в том числе расходов регоператоров на транспортирование отходов, были учтены фактические показатели ООО «АкваЛайн» и ООО «Чистый след» по итогам работы за 10 месяцев.

Как выяснилось, тарифы ниже, чем были установлены. В 2020 году услуга составляла для жителей городов в обеих зонах составляла 123 рубля. Рассматривая жалобы, областная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расчете этой суммы.

А в 2020 году плата за услугу составит:

В западной зоне (ООО «Чистый след»): • 96,69 руб. с человека - для жителей городов, • 77,84 руб. с человека - для сельских жителей.

В восточной зоне (ООО «АкваЛайн»): • 114,91 руб. с человека - для жителей городов, • 92,50 руб. с человека - для сельских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU