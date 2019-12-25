2019-12-25T11:42:14+03:00
Происшествия

С начала года в Вологде в ДТП погибло два ребенка

Дети стали участниками 68 аварий
Иван Чухнин
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68 дорожно-транспортных происшествий с участием детей зарегистрировано в 2019 году в Вологде. В них два ребенка погибло, еще 70 получили травмы.

Статистика прошлого года была чуть отличается - в Вологде в 2018 году случилось 82 ДТП, в которых один мальчик погиб, 95 детей травмированы. В связи с приближающимися новогодними праздниками сотрудники Госавтоинспекции проводят в Вологде профилактические мероприятие «Зимние каникулы».

Акция стартовала 23 декабря и продлится по 8 января 2020 года. В школах и детсадах полицейские проведут тематические занятия, конкурсы и викторины, чтобы закрепить знания и навыки безопасного поведения детей и подростков на дорогах, сообщает городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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