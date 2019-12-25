Под Череповцом в гараже найден труп пропавшей женщины

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-25T11:35:39+03:00

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В Череповецком районе нашли тело пропавшей три недели назад женщину. Молодую череповчанку искали полиция и волонтеры.

Во вторник, 24 декабря, задержали подозреваемого в убийстве - 39-летнего мужчину. 36-летняя женщина ушла из своего дома в деревне Большой Двор Череповецкого района 7 декабря и исчезла. Была версия, что она отправилась в Череповец на собеседование. Но она разводила собак и не могда оставить питомцев без присмотра.

Следователи СКР прислушались к мнению одного из свидетелей - присмотреться к местному рецидивисту.

Мужчина 1980 года рождения ранее был судим за изнасилование и освободился после длительного срока заключения в 2015 году.

В его гараже и обнаружили труп связанной женщины со следами удушения. В его автомобиле найдена кровь убитой. Мужчину задержали, решается вопрос об аресте.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). За это преступление злоумышленнику грозит от шести до 15 лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU