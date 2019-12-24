2019-12-24T19:16:16+03:00
Происшествия

В Череповце 55-летний квартирант убил хозяина квартиры

И ранил ножом его сожительницу
Иван Чухнин
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В Череповце задержан 55-летний мужчина. Его подозревают убийстве хозяина квартиры, которую он снимал. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение следователям поступило вечером 21 декабря 2019 года. В квартире дома на улице Красная обнаружено тело 39-летнего хозяина с колото-резаными ранениями. Как оказалось, конфликт произошел после общего застолья. В результате мужчина убит, а его сожительница доставлена в больницу с травмой головы. Был задержан квартирант - мужчина 1964 года рождения, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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