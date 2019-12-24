В Вологодской области 24 декабря побит температурный рекорд

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-24T18:13:44+03:00

Будет ли снег на Новый год - большой вопрос. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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24 декабря побит температурный рекорд Вологодской области. Он продержался с 1985 года.

Рекорд зафиксировали и в Череповце, и в Вологде. Температура поднялась выше 4 градусов тепла. Это значительно выше, чем в 1985 году.

В Череповце температура достила + 4,3 градуса, в Вологде — +4,4. Ровно 34 года назад было +2,4. Причем температура продолжает подниматься. И, возможно, до нового года еще будут рекорды. В ближайшие дни ожидаются дожди.

Лишь 27 декабря можно надеяться на небольшой снег. С пятницы температура ночью опустится до −5…−7 мороза, днем — −3…−5 градусов, сообщает официальный сатй Череповца со ссылкой на областной гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU