2019-12-24T17:32:25+03:00
Происшествия

Череповчанин пообещал взорвать АЗС

Дебошира скрутили и увезли в полицию
Иван Чухнин
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В Череповце работники АЗС попросили защиты у Росгвардии. 23 декабря на заправке, что на улице Архангельской, пьяный мужчина обещал поджечь бензин. Опасный инцидент произошел около 22:00 часов.

Мужчина подошел к одной из колонок, выдернул из нее пистолет и поднес к нему зажигалку, обещая зажечь.

На место выехал наряд вневедомственной охраны. Он задержал мужчину и доставил его в полицию. Там 31-летний череповчанин пояснил, что собирался лишь пошутить. Вероятно, то же самое ему придется объяснять суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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