Череповчанин пообещал взорвать АЗС
Дебошира скрутили и увезли в полицию
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В Череповце работники АЗС попросили защиты у Росгвардии. 23 декабря на заправке, что на улице Архангельской, пьяный мужчина обещал поджечь бензин. Опасный инцидент произошел около 22:00 часов.
Мужчина подошел к одной из колонок, выдернул из нее пистолет и поднес к нему зажигалку, обещая зажечь.
На место выехал наряд вневедомственной охраны. Он задержал мужчину и доставил его в полицию. Там 31-летний череповчанин пояснил, что собирался лишь пошутить. Вероятно, то же самое ему придется объяснять суду.
ИСТОЧНИК KP.RU