2019-12-24T14:44:19+03:00
Общество

Матч "Динамо" (Москва) и Енисей (Красноярск) в Вологде отменили

На стадионе не смогли залить лед
Иван Чухнин
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за теплой погоды вологдане лишились зрелища, а известынй спортсмен и депутат Николай Валуев отменил свой приезд в Вологду.

28 декабря на льду стадиона «Динамо» должен был состояться матч между командами «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск).

Но из-за теплой погоды залить ледовую арену не смогли. И потому матч отменился. Спортсмен и политик Николай Валуев, естественно, отменил свой визит.

Между тем стадион "Динамо" отремонтировали", а на матч активно продавали билеты.

Стадион останется, а билеты организаторы обязаны принять обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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