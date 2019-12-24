Матч "Динамо" (Москва) и Енисей (Красноярск) в Вологде отменили
На стадионе не смогли залить лед
-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за теплой погоды вологдане лишились зрелища, а известынй спортсмен и депутат Николай Валуев отменил свой приезд в Вологду.
28 декабря на льду стадиона «Динамо» должен был состояться матч между командами «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск).
Но из-за теплой погоды залить ледовую арену не смогли. И потому матч отменился. Спортсмен и политик Николай Валуев, естественно, отменил свой визит.
Между тем стадион "Динамо" отремонтировали", а на матч активно продавали билеты.
Стадион останется, а билеты организаторы обязаны принять обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU