2019-12-24T14:18:07+03:00
Происшествия

Джентельмен помог упавшей сокольчанке и ограбил ее

Вместе с сумкой он скрылся в гаражах
Иван Чухнин
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В Соколе прошел суд - 41-летний мужчина пришел на помощь упавшей на улице женщине и ограбил ее. Его, укравшего сумку,судили. Инцидент произошел в июне этого года. Как сообщает пресс-служба судов, женщина возращалась из магазина домой, но на улице споткнулась и упала. К ней подбежал прохожий. Он помог ей подняться, взял с земли ее сумку и пошел провожать ее до дома. Но когда они проходили мимо гаражей, новый знакомый убежал вместе с сумкой. В сумке женщины находились две банковскте карты, "чекушка" - бутылка водки 0,25 л, а также кошелек с золотой монетой стоимостью 9000 рублей и помада.

Ущерб был оценен 66-летней потерпевшей в 10 649 рублей.

Мужчину вычислили и возбуждили уголовное дело о грабеже. На суде мужчина полностью раскаялся. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Кроме того, он должен возместить леди ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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