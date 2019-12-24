В Череповце запустили первое в России производство сульфата аммония

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-24T13:25:14+03:00

Это сырье для минеральных удобрений, которое раньше закупали

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В Череповце запущено новое производство. Впервые в России будет производиться сульфат аммония - сырье для минеральных удобрений. Ранее этот вид сырья закупался у сторонних поставщиков, причем качество закупаемой продукции требовало перестройки производства почти под каждую партию.

Производство запустили на базе АО «Апатит», сообщает правительство области. Установка производительностью 300 тысяч тонн сульфата в год стала одной из крупнейших в мире по установленной единичной мощности.

«Уникальность в том, что при производстве затрачивается минимум энергоресурсов, используются чистый аммиак и чистая серная кислота, которые мы также производим сами», — рассказал начальник участка по производству сульфата аммония Константин Стеклов.

ИСТОЧНИК KP.RU