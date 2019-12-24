В Череповце запустили первое в России производство сульфата аммония
В Череповце запущено новое производство. Впервые в России будет производиться сульфат аммония - сырье для минеральных удобрений. Ранее этот вид сырья закупался у сторонних поставщиков, причем качество закупаемой продукции требовало перестройки производства почти под каждую партию.
Производство запустили на базе АО «Апатит», сообщает правительство области. Установка производительностью 300 тысяч тонн сульфата в год стала одной из крупнейших в мире по установленной единичной мощности.
«Уникальность в том, что при производстве затрачивается минимум энергоресурсов, используются чистый аммиак и чистая серная кислота, которые мы также производим сами», — рассказал начальник участка по производству сульфата аммония Константин Стеклов.
ИСТОЧНИК KP.RU