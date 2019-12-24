Серые хищники съели собаку в Вологодской области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-24T12:21:57+03:00

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В Вологодской области волки повадились питаться долмашними животными. Очередная весть пришла из Никольского района: там волки наппали и съели собаку. И это не первая жертва серых хищников.

Фотографии - то , что осталось от домашней любимицы, разместил в группе "Говорит Никольск" местный житель. Он написал: «Сегодня ночью съели мою собаку волки. Ребята будьте осторожны».

На фотографиях - окроваваленный снег и кости. Мужчина живет в деревне Криводеево. Но подписчики группы сообщают, что волки съеди собаку и в деревне Кузнецово.

Ранее сообщалось, что собаку, сидевшую на цепи возле дома, волки загрызли в Вытегорском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU