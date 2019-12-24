2019-12-24T12:15:46+03:00
Общество

В Вологодской области неправильно сосчитали нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Иван Чухнин
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В Вологодской области прокуратура проверила обоснованнность тарифов.

Напомним, тарифы на вывоз мусора рассчитывал АНО «Институт Развития Регионов», это стоило области 12 миллионов рублей. Многочисленные жалобы заставили прокуратуру приступить к проверке столь важного для каждого вологжанина документа.

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства при разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами.

Как было установлено, предусмотренные условиями контракта замеры в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, были проведены подрядчиком не в полном объеме.

Материалы проверки были направлены начальнику областного следственного управления СКР для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере.

Также 20 декабря прокуратурой области в Вологодский областной суд направлено административное исковое заявление о признании недействующим со дня принятия приказа Департамента ТЭК и тарифного регулирования области от 30 октября 2017 № 271, которым установлены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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