В Вологодской области неправильно сосчитали нормативы накопления твердых коммунальных отходов
В Вологодской области прокуратура проверила обоснованнность тарифов.
Напомним, тарифы на вывоз мусора рассчитывал АНО «Институт Развития Регионов», это стоило области 12 миллионов рублей. Многочисленные жалобы заставили прокуратуру приступить к проверке столь важного для каждого вологжанина документа.
Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства при разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами.
Как было установлено, предусмотренные условиями контракта замеры в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, были проведены подрядчиком не в полном объеме.
Материалы проверки были направлены начальнику областного следственного управления СКР для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере.
Также 20 декабря прокуратурой области в Вологодский областной суд направлено административное исковое заявление о признании недействующим со дня принятия приказа Департамента ТЭК и тарифного регулирования области от 30 октября 2017 № 271, которым установлены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории области.
ИСТОЧНИК KP.RU