2019-12-24T12:08:54+03:00
Общество

В Череповце появился светодиодный фонтан

Иван Чухнин
Поделиться:
Со страницйы Вадим Германова "ВКонтакте"Со страницйы Вадим Германова "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Череповце появился светодиодный фонтан. Он установлен на площади между мэрией и Дворцом Металлургов.

Как сообщает мэр города Вадим Германов, накануне специалисты предприятия «Электросеть» закончили монтаж оборудования.

«Каркас фигуры, высотой 6 метров, сделан из металлоконструкций, по которым натянута LED лента. Параметры ее свечения задает контроллер. Предполагается, что светодиодный фонтан будет работать до весны», — доходчиво рассказал о технических особенностях сооружения мэр.

Напомним, традиционный многоуровневый фонтан, не без финансирования «Северстали», включили еще в мае. На зимой он будет функционировать без воды - фонтан будет светиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч "Динамо" (Москва) и Енисей (Красноярск) в Вологде отменили
Джентельмен помог упавшей сокольчанке и ограбил ее
В Череповце запустили первое в России производство сульфата аммония
Серые хищники съели собаку в Вологодской области
В Вологодской области неправильно сосчитали нормативы накопления твердых коммунальных отходов
В Череповце появился светодиодный фонтан
22 медицинские машины получит Вологодчина
В Вологде сработала городская сигнализация
В Череповце расследуется дело избитого семьей 10-летнего школьника
Начальника Бабаевского отдела лесничества поймали на взятке [ВИДЕО]
В Вологде в аварии пострадали две дошкольницы
В Вологде начали работать елочные базары
В Вологодской области погибло из-за тонкого льда девять человек
Вологжане могут пожаловаться на дороги через приложение
В Вологде автобусные маршруты изменят направление
В Вологде ночью мужчина чуть не утонул у речного вокзала
Вся страна будет голосовать по вопросу строительства детсада в Вологде