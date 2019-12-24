СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-24T12:08:54+03:00

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В Череповце появился светодиодный фонтан. Он установлен на площади между мэрией и Дворцом Металлургов.

Как сообщает мэр города Вадим Германов, накануне специалисты предприятия «Электросеть» закончили монтаж оборудования.

«Каркас фигуры, высотой 6 метров, сделан из металлоконструкций, по которым натянута LED лента. Параметры ее свечения задает контроллер. Предполагается, что светодиодный фонтан будет работать до весны», — доходчиво рассказал о технических особенностях сооружения мэр.

Напомним, традиционный многоуровневый фонтан, не без финансирования «Северстали», включили еще в мае. На зимой он будет функционировать без воды - фонтан будет светиться.

ИСТОЧНИК KP.RU