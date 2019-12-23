22 медицинские машины получит Вологодчина

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-23T17:07:55+03:00

16 машин скорой и еще 6 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов поступят в медучреждения по всей Вологодской области

Изменить размер текста: A A

Вологодская область получила 22 новые медмашины: 16 для скорой помощи и 6 мобильных ФАПов. Пресс-служба губернатора сообщила, что Фапы распределят меду Вожегодским, Бабушкинским, Тарногским, Верховажским, Кирилловским районами и базой Череповецкой городской больницы №2. В салоне можно проводить первичный осмотр, сдавать анализы, а также имеется гинекологическое кресло.

Автомобили скорой помощи попадут в областную клиническую, детские и районные больницы. 13 машин марки «УАЗ» и 3 автомобиля «Форд» закуплены за счет средств федерального бюджета. В спецтранспорте установлена навигационная спутниковая система ГЛОНАСС и GPS.

Лишенной автопарка вологодской скорой приходилось арендовать за крупные суммы для выездов на вызовы изношенные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU