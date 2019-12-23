В Вологде сработала городская сигнализация

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-23T15:55:32+03:00

Сирены и громкоговорители выли по всему городу с 10 утра до 12 дня

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В областной столице жителей напугала городская сирена: жуткий вой вкупе с сообщениями по громкоговорителям испортил тихое утро. С 10 утра до полудня вологжане могли услышать ежеквартальную проверку общей сигнализации. В каждом микрорайоне установлены сирены - всего в городе их 42. В чрезвычайной ситуации жители смогут услышать жизненно важное сообщение

В 2020 году планируется докупить дополнительное спецоборудование. Единая дежурно-диспетчерская служба рассказала, что 4 новые сирены установят в Лосте и микрорайоне «Зеленый город».

ИСТОЧНИК KP.RU