2019-12-23T15:22:16+03:00
Происшествия

В Череповце расследуется дело избитого семьей 10-летнего школьника

Мальчик пришел в школу с синяками на лице
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городе металлургов педагоги школы №12 забили тревогу - один из учащихся, 10-летний мальчик пришел на обучение с множественными синяками на лице. С ним провели доверительную беседу, в которой он рассказал, что дома произошел серьезный конфликт.

Учителя позвонили в полицию, на данный момент компетентные органы проверят условия содержания и воспитания ребёнка.

Сейчас на Вологодчине судят опекунов, забивших первоклассника до смерти - дело Степана Кукина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24