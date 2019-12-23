В Череповце расследуется дело избитого семьей 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-23T15:22:16+03:00

Мальчик пришел в школу с синяками на лице

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В городе металлургов педагоги школы №12 забили тревогу - один из учащихся, 10-летний мальчик пришел на обучение с множественными синяками на лице. С ним провели доверительную беседу, в которой он рассказал, что дома произошел серьезный конфликт.

Учителя позвонили в полицию, на данный момент компетентные органы проверят условия содержания и воспитания ребёнка.

Сейчас на Вологодчине судят опекунов, забивших первоклассника до смерти - дело Степана Кукина.

ИСТОЧНИК KP.RU