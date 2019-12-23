Начальника Бабаевского отдела лесничества поймали на взятке [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-23T14:25:39+03:00

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Бабаевский предприниматель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве: начальник Бабаевского отдела государственного лесничества Вологодской области предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство. Взамен он попросил финансовую помощь в размере 120 тысяч рублей, он планировал их потратить на аренду квартиры или на строительство дома.

Бизнесмен же решил отказаться от такого предложения - вместе с оперативниками мужчина поучаствовал в спецоперации. Он взял муляж из меченных купюр и 18 июля пошел давать взятку чиновнику. В кабинете велась видеосъемка под контролем областного ФСБ. В итоге начальника лесничества взяли с поличным. Он, однако, вину не признал, назвал взятку благотворительной помощью, но с должности уволился. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Скоро материалы передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU