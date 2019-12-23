В Вологде в аварии пострадали две дошкольницы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-23T12:40:09+03:00

Две иномарки не могли разъехаться

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В Вологде в ДТП покалечились двое детей. ЧП случилось 22 декабря в 10:50.

На нерегулируемом перекрестке улиц Панкратова и Республиканской столкнулись две иномарки, которыми управляли женщины. 32-летняя водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь по улице Республиканской в направлении Гагарина, на перекрестке не уступила дорогу «Мицубиси Аутлендер», которым управляла женщина 1983 года рождения.

В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали три человека: водитель «Хендая» и дети. Б больницу доставили девочек 4 и 5 лет, пассажирок авто «Мицубиси». Им назначено лечение, сообщает городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU