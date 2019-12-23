В Вологодской области погибло из-за тонкого льда девять человек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-23T10:48:59+03:00

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В Вологодской области печальная статистика бьет рекорды: девять человек погибло, провалившись под лед

Об этом сообщает Правительство Вологодской области.

И только одного человека удалось спасти. Такие данные приводит пресс-служба правительства области.

Морозы, которые ударили в начале сезона сковали льдом водоемы, но следом пришли плюсовые температуры и дожди, которые разрушили леденой покров.

Как сообщает аместитель губернатора региона Виктор Рябишин, на лед вышло много любителей рыбалки, что привело в том числе к гибели.

Как он распорядился, в новогодние и рождественские праздники будет организовано патрулирование водоемов. А перед новогодними каникулами в школах проведены лекции с детьми, чтобы спасти от гибели молодых людей.

Однако, как свидетельствуют социальные сети, смельчаки провели выходные на коньках: целая команда молодых людей преодолела путь от деревни Новое до Спаса Каменного по льду Куюбенского озера, используя коньки и парус. К счастью, все закончилось блаополучно.

Напомним, для группы людей толщина льда считается безопасный - 15 сантиметров; для человека с грузом - 7 сантиметров. Легковая автомашина может двигаться по льду, когда толщина составляет не менее 25 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU