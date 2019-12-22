Вологжане могут пожаловаться на дороги через приложение

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-22T15:54:54+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» у жителей Вологодской области появился новый способ пожаловаться на ремонт автострад. Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги» позволит составить интерактивную карту дорог, которые должны быть отремонтированы. В 2019 году на Вологодчине обновлено 256 км дорог: Вологда - Ростилово, Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, Илейкино - Шуйское, Суда - Супроново и подъезд к поселку Кадуй. В следующем году планируется в рамках нацпроекта отремонтировать еще 47 объектов.

Для подачи жалобы нужно сделать фото участка и оценить его. Организаторы проекта просят вологжан оставлять обратную связь. Будущие объекты планируют выбирать именно по заявлениям местных жителей. На карте будет отмечены дороги на ремонте, отремонтированные и ожидающие реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU