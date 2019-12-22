В Вологде автобусные маршруты изменят направление

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-22T15:31:04+03:00

Со следующего года в областной столице скорректируют движение трех автобусных маршрутов

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В Вологде с 1 января 2020 три автобусных маршрута изменят свое направление, чтобы обеспечить транспортной доступностью отдельные районы.

Автобус №15 «Архангельская - ВПЗ» будет следовать по следующим улицам: Архангельская - Конева - Герцена – Октябрьская – Ленинградская - Псковская - Возрождения (в обратном направлении Окружное шоссе - Ленинградская). Дополнительные остановки будут на Архангельской (остановка «Евковская»); Псковской (остановка «Возрождения»); Возрождения (остановка «Ягодная» в районе дома № 74 по ул. Возрождения) и остановка «Парк Рождественский» (в районе дома № 88 по ул. Возрождения, у детсада «Капелька»); Окружном шоссе (остановка «Южный микрорайон»).

Конечной остановкой автобуса №36 «Архангельская - с/о Авиатор» будет «Евковская» на улице Архангельской.

Автобус № 49 «6 мкр - Бригантина» вместо улицы Разина будет ходить по Пугачева с новыми остановками: «Пугачева» (на ул. Карла Маркса), «По требованию» и «Водников» (на ул. Пугачева).

ИСТОЧНИК KP.RU