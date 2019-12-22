В Вологде ночью мужчина чуть не утонул у речного вокзала

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-22T15:29:44+03:00

ЧП произошло в половину третьего ночи рядом с Советским проспектом

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Очевидцы минувшей ночью вылавливали из некрепко замерзшей реки Вологды мужчину. Инцидент произошёл в районе речного вокзала на Советском проспекте в половину третьего утра. Ночной турист, попав в ледяную воду, начал отчаянно выть, свидетели вызвали спасателей. Пострадавшего удалось уберечь - ему диагностировали переохлаждение и госпитализировали.

Оказалось, гость города решил прогуляться по реке, проверить крепость льда на собственном опыте.

ИСТОЧНИК KP.RU