2019-12-21T15:18:25+03:00
Общество

Вся страна будет голосовать по вопросу строительства детсада в Вологде

Местные жители выразили опасения по поводу онлайн-голосования о размещении детского сада в Бывалово во дворе на месте зеленой зоны
Евдокия САХАРОВА
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Генеральный план Вологды от 2014 года, приложение 6 с сайта vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=282085&SECTION_ID=173Генеральный план Вологды от 2014 года, приложение 6 с сайта vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=282085&SECTION_ID=173Фото: администрация города Вологды
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В Вологде продолжаются баталии по вопросу строительства детского садика, не предусмотренного актуальным генпланом города на месте зеленой зоны (между домами 34 и 36 на Ярославской). Учреждение планируется для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть многие будут приезжать с других районов, чтобы отдать своих чад. Местные жители боятся пробок, опасных из-за машин дворов, проблемы с переполнением старых коллекторов, разрушения 40-летних панелек при новом строительстве. Чиновники планируют спилить 30-летние деревья.

На данный момент опасение внушает голосование на сайте администрации Вологды - любой россиянин может проголосовать по данной проблеме, поэтому вероятны банальные накрутки. Стало известно, что работников бюджетных организаций просят проголосовать за строительство садика, в школах привлекаются учащиеся и их родители.

Жители близлежащих домов хотят оставить зеленую зону, а для садика просят выбрать другое место, которое больше подходит детям - ведь территория всего 9 гектаров, вместо необходимых 7. Есть ли смысл располагать детей в загазованном дворе и при этом лишать местных жителей зеленой зоны?

ИСТОЧНИК KP.RU

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