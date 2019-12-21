Вся страна будет голосовать по вопросу строительства детсада в Вологде
В Вологде продолжаются баталии по вопросу строительства детского садика, не предусмотренного актуальным генпланом города на месте зеленой зоны (между домами 34 и 36 на Ярославской). Учреждение планируется для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть многие будут приезжать с других районов, чтобы отдать своих чад. Местные жители боятся пробок, опасных из-за машин дворов, проблемы с переполнением старых коллекторов, разрушения 40-летних панелек при новом строительстве. Чиновники планируют спилить 30-летние деревья.
На данный момент опасение внушает голосование на сайте администрации Вологды - любой россиянин может проголосовать по данной проблеме, поэтому вероятны банальные накрутки. Стало известно, что работников бюджетных организаций просят проголосовать за строительство садика, в школах привлекаются учащиеся и их родители.
Жители близлежащих домов хотят оставить зеленую зону, а для садика просят выбрать другое место, которое больше подходит детям - ведь территория всего 9 гектаров, вместо необходимых 7. Есть ли смысл располагать детей в загазованном дворе и при этом лишать местных жителей зеленой зоны?
ИСТОЧНИК KP.RU