2019-12-21T12:14:24+03:00
Звезды

Музей детства открыли частные коллекционеры в Вологде

Экспозиция расположилась на Советском проспекте, 48
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В областной столице коллекционеры-энтузиасты открыли частный музей, посвященный детским игрушкам. Музей детства Ирины и Александра Метёлкиных расположился на Советском проспекте, 48 - экспозиция насчитывает 7 тысяч экземпляров. Есть даже автопарк техники - от танков до автобусов.

Пара начала собирать коллекцию почти 30 лет назад. В какой-то момент игрушки начали выселять их из собственного жилья, поэтому супруги решились открыть музей - показать свои сокровища вологжанам.

«Музей детства будет интересен, наверное, каждому вологжанину: для кого-то это личная история, а кто-то расскажет ее своим детям. Я хочу, чтобы здесь появился интерактивный зал, где посетители могли бы поиграть, проверить ходовые возможности машинок и танков. Уверен, что в будущем музей вырастет и прославит Вологодчину», – поделился начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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