Череповчанка перевела деньги на "пенсию" мошенниками

20 Дек. 19:31 2019-12-20T19:31:40+03:00

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В Череповце зарегистрировали случай мошенничества с банковской картой. Пожилой женщине поступил звонок от "девушки из пенсионного фонда", которая предложила положить накопительную часть пенсии на накопительный счет под проценты. 70-летняя женщина поверила вкрадчивой сотруднице и назвала ей данные своей банковской карты. Со счета пенсионерки сразу списали все средства - 21 тысячу рублей.

За минувшие сутки вологжане "подарили" злоумышленникам около 130 тысяч рублей, в полиции зарегистрировано 6 заявлений. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых ищут, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU