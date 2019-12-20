В Вологде скандал: наградили не тех победителей марафона

20 Дек. 18:40 2019-12-20T18:54:11+03:00

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Очередные накладки произошли на вологодском спортивном мероприятии. Шекснинский спортсмен Евгений Столяров заявил, что несмотря на то, что он прибежал на финиш первым с отрывом в 6 минут на дистанции 21,1 км в полумарафоне "Бегущая Вологда" 1 декабря, на пьедестал победителей его не пригласили - наградили других людей.

На своей стене Евгений описывает ситуацию: «На церемонии награждения я был, мягко говоря, удивлён, когда вместо меня победителем объявили участника, финишировавшего вторым! Все призы и награды, соответственно, вручили тем троим, которые были за мной. Ребята забрали свои подарки и уехали по домам, прекрасно понимая, что настоящий победитель стоит тут же рядом со сценой». Легкоатлет рассказал, что организатор лично пожал ему руку на финише, а на награждении про него "забыл".

Прошел почти месяц с "ложного награждения", призы настоящий победитель так и не получил, как и публичного извинения, лишь непонимание со стороны организаторов. Ошибка в хронометраже была на совести сторонней компании, но дальнейшие непрофессиональные разбирательства навсегда останутся пятном на репутации "Бегущей Вологды".

Огрехи в организации встречались каждый год: то всю еду для спортсменов раздадут прохожим, то облезут медали, не всегда явно определен для спортсменов маршрут. Хочется надеяться, что главным для такого важного и нужного спортивного мероприятия станет человеческое отношение к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU