Автобус врезался в автомобиль, чтобы не сбить пешехода

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-20T16:43:29+03:00

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ДТП произошло в Вологде, на городском автобусном маршруте. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Столкновение произошло 19 декабря в 18:45 около дома № 26 по улице Дальней.

Автобус ПАЗ маршрута № 4 под управлением 54-летнего водителя двигался по улице со стороны улицы Саммера к Северной.

Около перекрестка с улицей Фрязиновского водитель применил экстренное торможение - на пешеходном переходе появился пешеход, там находится нерегулируемый пешеходный переход.

При этом ввтобус вынесло на полосу встречного движения, там стоял автомобиль китайского производства Zotye T600 , за рулем которого находилась 39-летняя автомобилистка.

В результате столкновения водитель китайского кроссовера получила ушибы. От госпитализации отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU