2019-12-20T15:42:36+03:00
Происшествия

В Череповце ветер валил дорожные знаки и деревья

Около двух десятков звонков получили коммунальщики
Иван Чухнин
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19 декабря в Вологде ветер уронил главную ель города. Не обошла стихия стороной и Череповец. За сутки 19 декабря в службы ЖКХ и ЕДДС поступило около 20 тревожных звонков.

7 звонков касалось обрыва листов кровли на жилых зданиях, два - обрыва листов поликарбоната на автобусных остановках на улице Монтклер и новых Углах. Всего в городе упало 10 дорожных знаков. Еще одно обращение - по поводу падения дерева на территории школы № 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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