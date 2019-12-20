Быший заместитель губернатора остался без прав и со штрафом 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-20T15:28:28+03:00

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В Вологде замгубернатора попался на вождении в нетрезвом состоянии. Слухи о том, что с Олегом Васильевым не все в порядке появились осенью. Губернатор области Олег Кувшинников внезапно не взял его в свою команду.«Решение в отношении заместителя губернатора, курирующего вопросы общего и профессионального образования, культуры, охраны объектов культурного наследия, будет принято позднее», — заявил губернатор. Также Олег Кувшинников добавил, что Олег Васильев «допустил нарушение служебной этики». Поэтому должность, которую тот занимал, окажется вакантной на время служебной проверки.

Результаты служебной проверки так и не были опубликованы. Однако стало известно, за езду в нетрезвом виде Олега Васильева оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. сам инцидент случился 7 сентября, накануне выборов губернатора.

20 декабря в городском суде состоялось заседание по жалобе Олега Васильева на постановления по делам об административных правонарушениях. Но суд оставил наказание прежним.

Как сообщает портал Город Во, материалы были переданы в суд 12 ноября. 3 декабря состоялось первое заседание суда, которое в городском суде, перенесли из-за желания Олега Васильева лично присутствовать на заседании, так как на первом был только его адвокат.

Однако, 20 декабря Олег Васильев на суд также не явился. Наказание было оставлено в том же объеме.

Напомним, сейчас исполняет обязанности заместителя губернатора - курирует социальный блок Лариса Каманина.

ИСТОЧНИК KP.RU