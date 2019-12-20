2019-12-20T12:46:42+03:00
Происшествия

Названы причины трагедии в Вожегодском районе

Пострадала семья: ребенок погиб, его родные госпитализированы
Иван Чухнин
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Дом полностью выгорел.Дом полностью выгорел.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Названы возможные причины трагедии, которая случилась вечером 19 декабря в Вологодской области. Загорелся дом, при пожаре погиб мальчик. По уточненным данным, ему 6 лет.

Как сообщают сотрудники МЧС, причинами трагедии могут быть поджог или неисправность электропроводки или электрооборудования.

Дом полностью выгорел.

Родные мальчика - 10-летний брат, годовалая сестра и родители получили ожоги дыхательных путей. Они госпитализированы в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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