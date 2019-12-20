Названы причины трагедии в Вожегодском районе
Пострадала семья: ребенок погиб, его родные госпитализированы
Дом полностью выгорел.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Названы возможные причины трагедии, которая случилась вечером 19 декабря в Вологодской области. Загорелся дом, при пожаре погиб мальчик. По уточненным данным, ему 6 лет.
Как сообщают сотрудники МЧС, причинами трагедии могут быть поджог или неисправность электропроводки или электрооборудования.
Дом полностью выгорел.
Родные мальчика - 10-летний брат, годовалая сестра и родители получили ожоги дыхательных путей. Они госпитализированы в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU