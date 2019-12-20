2019-12-20T11:42:33+03:00
Происшествия

В Вологде ищут пропавшего школьника

Сведений о нем нет уже неделю
Иван Чухнин
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Фотографию пропавшего школьника распространяют следователи СУ СК РФ.Фотографию пропавшего школьника распространяют следователи СУ СК РФ.
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В Вологде ведутся поиски пропавшего школьника. Информацию о нем распространяет следственное управление СК РФ.

15-летний Никита Демыгин пропал 13 декабря. Он ушел из школы на улице Сергея Орлова и исчез.

На вид молодому человеку 16-17 лет, он худощавый, его рост - 176 сантиметров, он коротко пострижен. Был одет в пуховик черного цвета, темно-синие спортивные брюки и темные кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета.

Всех граждан, что-либо знающих о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону в Вологде: 8 (817-2) 57-21-61 или 02.

Сотрудники следственного отдела по Вологде регионального управления СКР проводят проверку по факту исчезновения школьника. Как выяснилось, ранее парень уже неоднократно уходил из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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