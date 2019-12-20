В Вологде ищут пропавшего школьника

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-20T11:42:33+03:00

Сведений о нем нет уже неделю

Изменить размер текста: A A

В Вологде ведутся поиски пропавшего школьника. Информацию о нем распространяет следственное управление СК РФ.

15-летний Никита Демыгин пропал 13 декабря. Он ушел из школы на улице Сергея Орлова и исчез.

На вид молодому человеку 16-17 лет, он худощавый, его рост - 176 сантиметров, он коротко пострижен. Был одет в пуховик черного цвета, темно-синие спортивные брюки и темные кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета.

Всех граждан, что-либо знающих о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону в Вологде: 8 (817-2) 57-21-61 или 02.

Сотрудники следственного отдела по Вологде регионального управления СКР проводят проверку по факту исчезновения школьника. Как выяснилось, ранее парень уже неоднократно уходил из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU