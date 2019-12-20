В Вожегодском районе в горящем доме погиб 7-летний мальчик, пострадали брат и сестра

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-20T11:26:27+03:00

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Пожар унес жизнь семилетнего мальчика в Вологодской области. ЧП случилось в четверг, 19 декабря, в деревне Большая Климовская Вожегодского района.

Звонок в дежурную часть раздался в 22:50: в деревне начался пожар, горел частный дом.

В одноэтажном жилом доме с мансардой проживала семья из пяти человек: супруги и трое детей.

Пожарные прибыли через четыре минуты. Огонь пытались потушить пять единиц техники и 11 пожарных.

Но спасти ребенка они не смогли. 44-летнего главу семейства, его 32-летнюю жену, 10-летнего сына и годовалую дочку срочно госпитализировали в Вожегодскую ЦРБ - у них ожоги дыхательных путей.

Дом выгорел полностью. Причину возгорания предстоит установить специалистам, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU