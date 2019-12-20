В Вожегодском районе в горящем доме погиб 7-летний мальчик, пострадали брат и сестра
Пожар унес жизнь семилетнего мальчика в Вологодской области. ЧП случилось в четверг, 19 декабря, в деревне Большая Климовская Вожегодского района.
Звонок в дежурную часть раздался в 22:50: в деревне начался пожар, горел частный дом.
В одноэтажном жилом доме с мансардой проживала семья из пяти человек: супруги и трое детей.
Пожарные прибыли через четыре минуты. Огонь пытались потушить пять единиц техники и 11 пожарных.
Но спасти ребенка они не смогли. 44-летнего главу семейства, его 32-летнюю жену, 10-летнего сына и годовалую дочку срочно госпитализировали в Вожегодскую ЦРБ - у них ожоги дыхательных путей.
Дом выгорел полностью. Причину возгорания предстоит установить специалистам, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU