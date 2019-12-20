В Череповце из школы эвакиуровали 210 человек

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-20T11:04:16+03:00

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В Череповце в школе № 28 произошел пожар. ЧП случилось в здании, находящемся на улице Краснодонцев, д. 40- А накануне около 17:04. Возгорание произошло в учительской на 2 этаже.

Из-за задымления началась эвакуация. Всего было выведено из здания 210 человек, из которых 200 — учащиеся.

«Персонал школы сработал оперативно. Видно, что люди подготовлены, умеют вовремя среагировать и правильно организовать эвакуацию», — прокомментировала заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Череповецкому району Анна Залюбовская.

Ликвидировать возгорание удалось с помощью огнетушителя - горел светильник. После поветривания занятия в школе были возобновлены.

ИСТОЧНИК KP.RU