В Кадуйском районе суд закрыл мусорный полигон

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-20T10:58:45+03:00

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В Вологодской области закрыли мусорный полигон. Речь идет о полигоне возле поселка Нижние в Кадуйском районе.

Суд принял решение о таких ограничительных мерах из-за нарушения требований к его устройству и содержанию. Материалы проедоставила череповецкая природоохранная прокуратура по результатам проверки.

Так, на полигоне не велся радиационный контроль поступающих отходов, нет контроля за составом мусора. Кроме того, не обеспечен технологический цикл по изоляции отходов, плохо ведется мониторинг загрязнения окружающей среды.

Прокуратуру возмутило состояние прилегающей к полигону территории. В частности, мусор при разгрузке мусоровозов разносится ветром - сетчатые ограждения для задержки легкий фракций отходов отсутствуют.

В результате работу свалки приостановлена на 90 суток. Такое решение накануне вынес ра

ИСТОЧНИК KP.RU