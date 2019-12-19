2019-12-19T17:37:30+03:00
Общество

Мужчина сообщил, что убил отца, и его оштрафовали

Сумма штрафа составила 1 тысячу рублей
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Мировой судья назначил наказание вологжанину за ложный вызов сотрудников полиции.

5 декабря 2019 года вологжанин из собственной квартиры на улице Северной в Вологде вызвал сотрудников полиции, сообщив, что убил своего отца.

Полицейские увидели, что его отец жив и здоров, никаких противоправных действий в отношении него никто не совершал. Отец звонившего сообщил, что из соседней комнаты слышал, что его сын вызывает сотрудников полиции, но решил, что тот шутит.

На суд мужчина не пришел. В своих объяснениях он написал, что вызвал наряд полиции для того, чтобы его арестовали, так как он не мог выйти из запоя.

Мировой судья, признал вологжанина виновным в совершении административного правонарушения. Он назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Всего в 2019 году по этому судебному участку было рассмотрено 16 административных материалов по ст. 19.13 КоАП РФ за осуществление ложного вызова специализированных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина сообщил, что убил отца, и его оштрафовали
В Вологодской области мужчина погиб на лесозаготовках
Из-за ветра на Вологодчине остались без света 54 населенных пункта
Машина с пьяным водителем рухнула в Шексну в Череповце
В Вологде упала главная ель города
Две недели остается до завершения акции «В новый 2020 год - без долгов!»
Против родителей младенца, потерянного возле железной дороги, возбудили уголовное дело
К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет
В деревне под Череповцом в страшном пожаре погибли мать с дочерью
На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах
Масло "Вологодское из Вологды" прошло проверку качества
Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров
Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде
Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области
В Вологде ищут похитителя кофемашины
Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича
В город металлургов прибыли танки
В Вологде сожгли дорогую иномарку
В Череповце продается ипподром
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы задержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик