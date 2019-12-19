Мужчина сообщил, что убил отца, и его оштрафовали

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-19T17:37:30+03:00

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Мировой судья назначил наказание вологжанину за ложный вызов сотрудников полиции.

5 декабря 2019 года вологжанин из собственной квартиры на улице Северной в Вологде вызвал сотрудников полиции, сообщив, что убил своего отца.

Полицейские увидели, что его отец жив и здоров, никаких противоправных действий в отношении него никто не совершал. Отец звонившего сообщил, что из соседней комнаты слышал, что его сын вызывает сотрудников полиции, но решил, что тот шутит.

На суд мужчина не пришел. В своих объяснениях он написал, что вызвал наряд полиции для того, чтобы его арестовали, так как он не мог выйти из запоя.

Мировой судья, признал вологжанина виновным в совершении административного правонарушения. Он назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Всего в 2019 году по этому судебному участку было рассмотрено 16 административных материалов по ст. 19.13 КоАП РФ за осуществление ложного вызова специализированных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU