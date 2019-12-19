2019-12-19T16:51:50+03:00
Происшествия

В Вологодской области мужчина погиб на лесозаготовках

На него упало дерево
Иван Чухнин
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В Вологодской области мужчина погиб на лесозаготовках. ЧП случилось в Бабушкинском районе 21 ноября.

Возбуждено уголовное дело, сообщает областное управление следственного комитета.

На лесной делянке 55-летний водитель трактора МТЗ-82Л и два рабочих выполнял заготовку древесины. Трактор подъехал задним ходом к комлевой части зависшего дерева, его прикрепили к трактору, который тут же начал движение.

Транспортируемое дерево ударилось о стоящий рядом сухостой, тот от удара рухнул на голову 59-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший погиб.

По мнению следователей, подозреваемый приступил к работам не пройдя обучения, не обладая соответствующими знаниями и навыками, в том числе по обеспечению соблюдения правил охраны труда. В частности, он продолжил работы находясь в опасной зоне, которая составляет 50 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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