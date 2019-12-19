2019-12-19T15:55:50+03:00
Происшествия

Из-за ветра на Вологодчине остались без света 54 населенных пункта

На местах работают 22 бригады энергетиков
Иван Чухнин
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В Вологодской области повсеместно наблюдается отложение мокрого снега, дождь, усиление ветра до 19-24 м/с. По состоянию на 15:00 без электричества остались 54 населённых пункта. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействовано 22 бригады энергетиков.

МЧС предупреждает: необходимо быть внимательнее и осторожнее!

Возможны падения деревьев, неустойчивых конструкций, обрыв линий электропередач.Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание: запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

О всех происшествиях вы можете сообщить по единому номеру вызова спецслужб 112 или телефонам муниципальных ЕДДС.

Телефон доверия Главного управления (8172) 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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